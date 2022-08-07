Прежде всего государство заинтересовано в людях с военным опытом, а уже потом - в добровольцах.

В Украине в рамках мобилизации прежде всего призывают лиц с определенным опытом, их не надо учить, а стоит только напомнить старые знания и навыки.

Об этом рассказал "Громадському" руководитель Дарницкого ТЦК (ранее - военкомата) Киева, полковник Руслан Тригуб.

Отвечая на вопрос, почему на фронт прежде всего отправляют не добровольцев, а тех, кто не хочет или не готов служить, он объяснил:

"Военно обученный ресурс - это лица, которые служили в армии. Их обучали, государство на них тратило средства, когда они служили на срочной военной службе (или в полиции или в Службе безопасности). Их не надо переучивать - надо только напомнить то, что они знают. Человек может не хотеть служить, ему может хотеться быть дома, у него здесь семья и все такое. Есть и люди, которые не служили в армии, но желают защищать государство. Однако если есть требования призывать обученный ресурс: людей, которые учились на танкистов, артиллеристов, стрелков, гранатометчиков, - то мы вызываем прежде всего именно их".

По словам Тригуба, добровольцев также отправляют на фронт, но их не достаточно для выполнения мобилизационного задания. Именно поэтому ТЦК (бывшие военкоматы) вызывают и других людей, вручают повестки, сверяют учетные данные.

Ранее украинцам объяснили некоторые детали относительно мобилизации 2022. В частности, по словам начальника Управления персонала штаба Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, вручение повестки гражданину Украины в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в армию. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы человек встал на воинский учет.

Как писал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.

Также в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.