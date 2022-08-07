Мобилизация в телефонном режиме в Украине не проводится.

Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) не могут телефоно уведомлять военнообязанного о мобилизации.

Об этом рассказал "Громадському" руководитель Дарницкого ТЦК (ранее - военкомата) Киева, полковник Руслан Тригуб.

"Я вызываю его в ТЦК, он проходит все процедуры, медицинский осмотр, личное изучение, после этого оформляются его документы. Лишь потом я говорю: Вы мобилизованы и отправляетесь в ту или иную команду. Когда человека вызывают в ТЦК, ее могут предупредить, что сразу следует взять с собой личные вещи", - объяснил он.

По словам Тригуба, из личных вещей человек берет с собой то, что считает нужным.

"Ну что можно взять военнообязанному? Запасное белье; пока он в воинской части, ему надо средства личной гигиены. Конечно, это не должны быть наркотики, алкоголь и психотропные вещества, чтобы легче было служить. Списка того, что именно надо взять, нет - формой, обувью, бронежилетом, каской государство обеспечит", - отмечает руководитель ТЦК.

Отметим, он также пояснил, почему выдают повестки на улице и в общественных местах.