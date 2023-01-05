С 2023 года в нашей стране действует обновленный алгоритм получения водительских прав.

В Украине теперь для желающих получить водительское удостоверение будет действовать новый алгоритм подготовки в автошколе и сдачи экзаменов. Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

На первом этапе нужно выбрать аккредитованное учебное заведение и пройти теоретический курс обучения. Затем с помощью онлайн-тренажера готовитесь к экзамену в сервисном центре МВД.

Следующий этап - практическая подготовка. Будущий водитель овладевает водительскими навыками, сдает практику вождения в автошколе и получает свидетельство. После этого нужно обратиться в сервисный центр МВД и успешно сдать практический экзамен, чтобы получить удостоверение.

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То есть, согласно новым правилам, теперь практику вождения можно начать изучать только после сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД. После чего – практический экзамен сначала в автошколе, а потом – в МВД.

Украинские водительские удостоверения: какие нововведения действуют

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление № 1299, которое позволяет использовать только электронное водительское удостоверение в "Дие" без пластикового аналога. Отмечалось, что постановление вступило в силу 14 декабря.

Напомним, украинские беженцы смогут использовать свои национальные водительские права на территории ЕС без необходимости их замены. Соответствующий проект был принят ЕП. Украинские беженцы могут использовать свои водительские права до тех пор, пока имеют статус временной защиты.