В харьковском экопарке произошло редкое пополнение - в семье лесных бизонов родился малыш.
Как говорится в сюжете ТСН, сейчас маленький бизончик весит 30 килограммов, однако вырастет в настоящего великана.
На свет детеныш появился две недели назад и уже немного окреп. Животное имеет хороший аппетит, хотя пока питается лишь материнским молоком.
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Отмечается, что североамериканские бизоны живут в харьковском экопарке уже три года, но этот малыш - первое потомство в стаде.
"Мама от него не отходила. Первое время он находился рядом с мамой, сейчас он уже пытается отходить подальше, но когда мама подзывает его, он возвращается", - рассказывает руководитель сектора копытных харьковского экопарка Сергей Попов.
"В бизоньем стаде у нас один самец и три самки, детеныш у них появился впервые, но мы надеемся на продолжение. Бизоны приехали к нам в 2019 году из Аскании-Новой и, судя по первенцу, уже полностью адаптировались", - добавил Попов.
Как отметили в пресс-службе экопарка, бизоны - парнокопытные полорогие млекопитающие из трибы быков. В позапрошлом веке они были почти полностью истреблены, сейчас их популяцию активно восстанавливают. Одно из крупнейших в Европе стад бизонов обитает сейчас в украинском биосферном заповеднике "Аскания-Нова".
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