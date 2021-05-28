На свет детеныш бизона появился две недели назад и уже немного окреп.

В харьковском экопарке произошло редкое пополнение - в семье лесных бизонов родился малыш.

Как говорится в сюжете ТСН, сейчас маленький бизончик весит 30 килограммов, однако вырастет в настоящего великана.

На свет детеныш появился две недели назад и уже немного окреп. Животное имеет хороший аппетит, хотя пока питается лишь материнским молоком.

Читайте такжеВ харьковском экопарке показали миниатюрного жеребенка (фото, видео)

Отмечается, что североамериканские бизоны живут в харьковском экопарке уже три года, но этот малыш - первое потомство в стаде.

"Мама от него не отходила. Первое время он находился рядом с мамой, сейчас он уже пытается отходить подальше, но когда мама подзывает его, он возвращается", - рассказывает руководитель сектора копытных харьковского экопарка Сергей Попов.

"В бизоньем стаде у нас один самец и три самки, детеныш у них появился впервые, но мы надеемся на продолжение. Бизоны приехали к нам в 2019 году из Аскании-Новой и, судя по первенцу, уже полностью адаптировались", - добавил Попов.

Как отметили в пресс-службе экопарка, бизоны - парнокопытные полорогие млекопитающие из трибы быков. В позапрошлом веке они были почти полностью истреблены, сейчас их популяцию активно восстанавливают. Одно из крупнейших в Европе стад бизонов обитает сейчас в украинском биосферном заповеднике "Аскания-Нова".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий