Тыквенная неделя продлится до 31 октября включительно.

Тыквенная неделя стартовала в Киевском зоологическом парке. В канун Хэллоуина проводят показательные кормления животных тыквой.

Об этом сообщает пресс-службу Киевского зоопарка.

Кормить животных в зоопарке начинают в 11:00. Посетители каждые полчаса могут наблюдать за тем, как животные лакомятся тыквой.

Сегодня, 26 октября, первой угостили гориллу. Также тыквой кормили черепаху, игуану, тигров и слона.

Читайте такжеВоспетое Лесей Украинкой в "Лесной песне" озеро может исчезнуть навсегда (видео)Завтра, 27 октября, первыми тыкву получат еноты. После них угостят бизонов, зубров, фазанов, медведей, диких свиней и яков.

В четверг можно будет увидеть, как кормят лошадей Пржевальского, шотландского скота, тигров, черепах, дегу и гуся Магелланова.

Закончится тыквенная неделя в воскресенье, 31 октября.

Как ранее сообщал УНИАН, в Тернополе из зооуголка парка Топильче сбежали животные и разгуливали по дороге. Видео с буйволами, которые свободно днем гуляли по парку, а вечером вышли на проезжую часть, разместили в группе "Тернопольские сплетни". В комментариях люди отмечают, что животные могли нести угрозу прохожим, а также спровоцировать ДТП.

Автор: Анастасия Горбачева