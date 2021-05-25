Злоумышленники завышали расходы на вывоз мусора из города и сбрасывали его на несанкционированных свалках.

Предпринимателей, которые занимались вывозом мусора из Львова, подозревают в завладении 2 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в течение 2020 года должностные лица предприятий, которые имели заключенные договоры со Львовским горсоветом на утилизацию отходов, вместе с предпринимателями субподрядчиками, которые фактически занимались вывозом твердых бытовых отходов, завысив расходы на вывоз мусора из Львова, завладели бюджетными средствами на общую сумму более 2 млн грн.

В частности, в уполномоченные структурные подразделения Львовского горсовета подавались поддельные официальные документы, в которых были указаны большие расстояние перевозки и пробег транспортных средств.

"Однако мусор за наличные вывозили в ночное время за пределы города, в том числе и в другие области, и выбрасывали на несанкционированных свалках, а разницу между документально освоенными и фактически израсходованными средствами разделяли между собой", - говорится в сообщении.

В ходе проведения 23 обысков на территории Львовской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей изъята бухгалтерская документация, мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства причастности лиц к совершению преступления.

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В настоящее время сообщено о подозрении пяти лицам по факту завладения бюджетными средствами (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении их от должностей.

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Автор: Светлана Макринская