Накануне фигурант сразу нескольких уголовных дел вышел из-под стражи под залог.

Полицейские разоблачили сутенера, причастного к организации «домов разврата» во Львове и в Днепре.

Читайте такжеДержала два борделя: в Днепре задержали сутенершу, которая два года скрывалась от следствияОб этом сообщает полиция Львовской области.

Отмечается, что 29-летний житель города Львова вместе с соучастниками организовал четыре «дома разврата» в арендованных помещениях, где женщины оказывали клиентам платные сексуальные услуги, стоимость которых начиналась от 800 гривень и росла в зависимости от пожеланий клиентов.

«В рамках досудебного расследования 2 ноября полицейские провели десять санкционированных обысков во Львове и в Днепре, во время которых обнаружили и изъяли вещественные доказательства – «черновую» бухгалтерию, денежные средства, вырученные от противоправной деятельности и прочее», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также установлено, что злоумышленник причастен к ряду разбойных нападений, совершенных во Львове в сентябре. Тогда ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. По решению суда, он был освобожден из-под стражи под залог.

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Автор: Катерина Шварц