Обвал мог произойти из-за потери несущей способности балки перекрытия.

Вероятной причиной обвала лестничных маршей в доме на улице Ставропигийской в центре Львова стала потеря несущей способности балки перекрытия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в городском совете заявил председатель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля.

"Вероятной причиной обвала лестничных маршей стала потеря несущей способности балки перекрытия. Она упала ниже и потянула лестничные марши второго и третьего этажей, поэтому все обвалилось на первый этаж. Осмотрев балку, специалисты увидели, что она достаточно прочная, но в местах, где входила в стены, древесина была изношена", - сказал Зозуля.

Также чиновник отметил, что еще летом во время урагана здесь была повреждена кровля. Тогда управляющая компания, обслуживающая дом, быстро все починила.

"Вчера жителям предложили эвакуацию и переселение в другие дома, однако они отказались. Вода и электричество в доме есть, отключили только газ. Но это временно – сегодня газовщики обследуют сеть, и если все хорошо, то газоснабжение восстановят. Имеем контакты со всеми жильцами, информируем обо всех работах, и если им что-то нужно, то поможем. До конца дня сделаем временный вход", - добавил глава райадминистрации.

По его информации, сейчас бригада ГСЧС работает совместно с альпинистами – демонтируют те элементы, которые еще могли бы упасть. После этого все уберут и будут устанавливать леса для обеспечения временного входа в квартиры на третьем этаже. Марши второго этажа не разрушены и, к примеру, жительница второго этажа сегодня спокойно вышла и пошла на работу.

Читайте такжеВо Львове обрушилась лестничная клетка в доме: момент разрушения попал на видеоЗа чей счет будут восстанавливать лестницу, в райадминистрации пока не решили. Зозуля рассказал, что дом находится в собственности жильцов и владельцев нежилых помещений, поэтому именно они должны были бы заботиться о сохранении его целостности. А коммунальное предприятие только управляет домом. Сейчас все ремонтные работы проводятся за средства этой управляющей компании. Позже, когда утвердят смету, будут решать, кто должен финансировать работы по восстановлению лестничных маршей.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля во Львове обвалилась лестничная клетка в трехэтажном жилом доме по ул. Ставропигийская, 5.

Спасатели провели эвакуацию жильцов со второго и третьего этажей подъезда. Травмированных и погибших в результате обвала нет.

Дом на Ставропигийской – памятник архитектуры местного значения, построенный в XV-XVI веках. Здесь сохранена планировочная структура и фрагменты конструкции, которые относят к периодам готики и ренессанса. В XIX веке дом был реконструирован. Сегодня используется как жилой дом. Здание возведено из кирпича и камня. Имеет традиционный трехоконный фасад.

Сейчас там восемь квартир, но люди живут только в четырех из них.

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