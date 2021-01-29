Премии получат 30 самых успешных выпускников школ, набравших в сумме за четыре предмета 790 баллов и более.

Верховная Рада Украины поддержала постановление о присуждении премий в размере 100 тыс. грн выпускникам, которые наиболее успешно прошли внешнее независимое оценивание.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 312 народных депутатов Украины.

Документом предусмотрено учредить 30 премий ВР, которые будут присуждать ежегодно. Премии получат те участники ВНО, которые по сумме баллов по четырем предметам набрали 790 баллов и более, в том числе - один предмет на 200 баллов.

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Размер одной премии составляет 100 тысяч гривень.

Положение о премии должно быть разработано и утверждено в течение трех месяцев со дня принятия этого постановления.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций должен обеспечить до 1 ноября ежегодно внесение в парламент кандидатур на соискание премии, постановление о присуждении парламент должен принимать до 31 декабря.

Председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак отметил, что премия предоставляется тем, кто зачислены в текущем году в заведения высшего образования в Украине и подписали с заведением договор об обучении.

По его словам, если в перечень претендентов, которые отвечают установленным в постановлении требованиям, попали менее 30 человек или 30, то премия присуждается всем, но если претендентов больше 30, то премия присуждается только тем, чей результат - общая сумма баллов по четырем учебным предметам больше как минимум на один балл результата 31 в перечне.

Постановление "О премиях Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования" было зарегистрировано в парламенте под номером 4559.

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Автор: Надя Пришляк