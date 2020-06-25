Шмыгаль обещает возможность пройти ВНО детям, которые не могут попасть в центры тестирования из-за наводнения
Правительство обеспечит возможность пройти внешнее независимое оценивание детям, которые проживают в затопленных населенных пунктах и не могут попасть в центры тестирования.
Об этом на внеочередном заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на Правительственном портале.
Он напомнил, что сегодня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания, выпускники школ проходили первое тестирование - по математике.
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«Как мы и обещали, слухи не оправдались, ВНО проходит, - отметил Шмыгаль. - Дети, которые не смогут пройти ВНО из-за паводков и затоплений, обязательно это сделают позже. В Ивано-Франковской области, по предварительным данным, семеро детей не смогли добраться до пункта, где сдают экзамен по математике. Этим детям мы предоставим индивидуальную возможность сдать все экзамены и, конечно, поддержим их и их семьи. Мы для них проведем отдельную сессию».
При этом премьер-министр поручил и.о. министра образования и науки Любомире Мандзий взять ситуацию с проведением ВНО для детей, пострадавших от наводнений, под личный контроль.
Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях в результате ливней подтоплены около 300 населенных пунктов, а также дороги и другие объекты.
24 июня Шмыгаль заявил, что в западных областях из-за последствий непогоды более 100 выпускников не смогут принять участие в ВНО.
Сегодня, 25 июня, в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания, которая продлится до 17 июля.
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