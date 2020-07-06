Власти Греции позволили пропустить на свою территорию одну украинку - МИД

Украинку пропустили как студентку в порядке исключения.

Власти Греции позволили пропустить на свою территорию одну украинку, которая была среди 17 украинцев, которые 4 июля прибыли в аэропорт Афин, но получили отказ в пропуске в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Только что наш посол проинформировал меня, что усилиями консула и адвоката было получено согласие греческих властей на пропуск в порядке исключения одной из наших гражданок на территорию Греции. Для указанного лица было сделано исключение, как для студентки", - сообщил Погорельцев.

При этом, украинка не должна проходить 14-дневную обсервацию или находиться на изоляции.

"У нее взяли тест на коронавирус. Он негативный", - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

Украинцы находятся в полицейском отделении аэропорта Афин, их посетил консул, купил им воды и средства гигиены.

Возвращение украинцев, которых не пропустили в Грецию и задержали в аэропорту Афин, запланировано на 7 июля.

Совет Евросоюза согласовал вопрос об открытии внешних границ с 1 июля для граждан 19 стран, Украина не входит в этот перечень.

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