Возвращение задержанных в аэропорту Афин украинцев запланировано на 7 июля - МИД

Консульские должностные лица работают с компетентными органами Греции с целью улучшения условий пребывания для украинских граждан, которые остаются в полицейском участке аэропорта Афин.

Возвращение 17 украинцев, которых не пропустили в Грецию и задержали в аэропорту Афин, запланировано на 7 июля.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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"По состоянию на утро 6 июля граждане Украины, которым было отказано во въезде 4 июля, находятся на территории полицейского отделения аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину", - сообщил Погорельцев.

По информации Посольства Украины в Греции, вылет украинских граждан запланирован на вторник, 7 июля.

"Консульские должностные лица работают с компетентными органами Греции с целью улучшения условий пребывания украинских граждан, в первую очередь для бабушки с двумя внуками (по возможности предоставить им разрешение на проживание в отеле) и находятся на постоянной связи с нашими соотечественниками", - добавил Погорельцев.

Дело продолжает находиться на особом контроле руководства МИД, Департамент консульской службы и Посольства Украины в Греции.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

Украинцы находятся в полицейском отделении аэропорта Афин, их посетил консул, который купил им воды и средства гигиены.

Совет Европейского Союза согласовал вопрос об открытии внешних границ с 1 июля для граждан 19 стран, Украина не входит в этот перечень.

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