Задержанные в Афинах: пограничники объяснили, почему не препятствовали вылету украинцев

В аэропорту Афин не пропустили 17 украинских граждан в связи с карантинными ограничениями на въезд в Европейский Союз граждан из третьих стран.

В Государственной пограничной службе заявляют, что не было законных оснований запрещать вылет из Украины в Грецию 17 гражданам, застрявшим в Афинах из-за карантинных ограничений.

Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

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«Пограничники действуют в соответствии с действующим законодательством. Если у человека документы в норме, то пограничники его пропускают», - заявили в пограничном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 5 июля стало известно, что в аэропорту Афин не пропустили 17 украинских граждан в связи с карантинными ограничениями на въезд в Европейский Союз граждан из третьих стран.

«Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воду, средства гигиены и отвез гражданам. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение», - сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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