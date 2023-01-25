Жена президента Украины рассказала, как он изменился за этот год.

Сегодня, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому, исполнилось 45 лет. Его жена одной из первых опубликовала поздравление с днем рождения на своей странице в Instagram.

"Меня часто спрашивают о том, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: "Не изменился. Он тот самый. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать". Но на самом деле кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас. Например, так, как на этом фото ... Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем", - написала Елена Зеленская.

Она также написала, что желает Зеленскому здоровья. Кроме этого, Зеленская попросила мужа о том, чтобы она всегда имела возможность улыбаться рядом с ним.

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"Упрямства у тебя хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Поэтому будь здоров, пожалуйста! Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда. Подари мне эту возможность!",- добавила Зеленская.

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