Показатели пересечения украинской границы гражданами России снизились до фактически критического уровня, отметили в Государственной пограничной службе.

Если граждане Российской Федерации получили визы для въезда в Украину, это не значит, что они смогут пересечь нашу границу.

Чтобы попасть на украинскую территорию россияне должны также соответствовать еще четырем критериям, приводит сведения спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко "Украинская правда".

По его словам, у иностранцев должен быть действительный паспорт, им не должен быть ограничен въезд в нашу страну, они должны подтвердить цель поездки, также у них должно быть достаточно средств для пребывания в нашей стране и для выезда из нее.

Демченко добавил, что если у кого-то из иностранцев есть виза, но они не соответствуют еще какому-то одному критерию, то им могут не разрешить въезд в Украину.

"Из-за полномасштабной военной агрессии России против Украины показатели (пересечения границы гражданами РФ - ред.) снизились до фактически критического уровня. Сейчас единицы граждан РФ пересекают границу Украины и то - при наличии веских оснований", - отметил спикер ГПСУ.

Напомним, Украина с 1 июля вводит визовый режим для въезда граждан РФ.

Российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину, и началась полномасштабная война. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал и гражданские. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

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