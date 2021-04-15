Доработанный законопроект №4303, который закладывает правовые основы специального правового режима для ИТ-отрасли, поддержали 227 народных депутатов.

Утвержден в первом чтении законопроект №4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» определяет основы функционирования правового режима Дія City.

Спецрежим Дія City вводится с целью стимулирования развития цифровой экономики в Украине. По словам авторов законопроекта, благодаря его введению украинская ИТ-индустрия сможет генерировать до 10% ВВП страны (сейчас около 4%), а количество рабочих мест в отрасли - увеличится с нынешних 200 тысяч до 450 тысяч в 2025 году.

"Дія City - это прежде всего абсолютно прозрачный правовой режим, который превратит Украину в крупнейший ИТ-хаб Восточной Европы", - написал в своем фейсбук-посте министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он отметил, что принятие законопроекта №4303 открывает новые возможности для развития IT-продуктовых компаний и стартапов в Украине.

Резидентами спецрежима могут быть только юридические лица, зарегистрированные по украинскому законодательству. Дія City устанавливает особый налоговый режим для своих резидентов, вводит новую форму отношений между работодателями и работниками в сфере ИТ - гиг-контракты, а также предусматривает дополнительные механизмы защиты прав интеллектуальной собственности и введения в украинское законодательство инвестиционных инструментов, присущих системе английского права.

"Дія City может стать лучшим юридическим режимом как в Западной, так и в Восточной Европе", - отметил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем выступлении в поддержку законопроекта.

Вступление в Дія City будет иметь декларативный характер и будет добровольным. «Это создание новых возможностей, а не дополнительное регулирование», - подчеркнул во время выступления в Раде автор законопроекта №4303 Егор Чернев, народный депутат партии «Слуга народа» и заместитель Главы Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации.

Законопроект №4303 был зарегистрирован в Парламенте 2 ноября 2020 года. По предложению Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации, 3 марта 2021 года Верховная Рада отправила документ на повторное первое чтение.

ИТ-сообщество активно участвовало в разработке проекта закона №4303. В доработанной версии законопроекта №4303 учли предложения ИТ-отрасли и отдельные положения альтернативных законопроектов №4303-1 и №4303-2.

Сейчас документ готовится ко второму чтению. По просьбе представителей ИТ-отрасли между чтениями из него будут изъяты некоторые положения, в частности, норма относительно договоров о непереманивании.

Спецрежим Дія City опирается на несколько законопроектов, среди которых проголосованный сегодня проект закона №4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине». Вчера, 14 апреля в Парламенте был зарегистрирован законопроект №5376, который определяет налоговые условия спецрежима.

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Автор: Иван Бойко