Они могут рассчитывать на 11600 тысяч гривен помощи.

Украинцы на оккупированной территории, пострадавшие в результате подтоплений после подрыва россиянами Каховской ГЭС ГЭС, смогут получить одноразовую помощь, если выедут на подконтрольные Украине земли.

Как сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук, право на помощь будут иметь и те, кто уедет с оккупированной территории потом.

По ее словам, речь идет о 5000 грн от украинского правительства, а также еще 6600 грн от Международной организации по миграции ООН. Верещук пояснила, что рассчитывать на эти выплаты могут люди, которые с 6 июня выехали из подтопленных районов временно оккупированного левого берега Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

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"Например, жители Алешек, Голой Пристани и тому подобное... Такое право будут иметь также те, кто выедет с временно оккупированной территории потом. Сейчас нам известно о том, что люди массово начали выезжать из ВОТ. Они ищут любые пути и возможности для этого. Собственно, мы их ждем, и все они могут претендовать на такую помощь", — подытожила министр.

Ситуация в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС

Российские оккупанты уничтожили Каховскую ГЭС 6 июня, что вызвало масштабные подтопления. Сейчас из большинства населенных пунктов вода ушла. В Херсонской области по состоянию на утро 22 июня все еще подтоплено 3 населенных пункта (214 домов) на правом берегу и 17 населенных пунктов на оккупированном левом берегу.

После подрыва дамбы множество людей остались без доступа к воде, и ситуация будет критической длительное время. В Херсоне (микрорайон "остров") подадут техническую воду через систему водоснабжения, а после и питьевую, уже на этой неделе. Однако в северной части области сроки восстановления водоснабжения даже не прогнозируют.

К счастью, около 80% энергетического оборудования после потопа уцелело, а потому уже с середины следующей недели начнут присоединять к сети Херсонский микрорайон Корабел. Восстановление электроснабжения в области ожидается за 1-2 месяца.

Сейчас жители южных регионов начали возвращаться в свои дома.

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