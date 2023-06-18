Сейчас вся надежда на благоприятные погодные условия и энергетиков, говорит глава ОВА.

Значительная часть энергетического оборудования на деоккупированной Херсонщине уцелела после подтопления в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами.

С середины следующей недели энергетики начнут подсоединять к сети херсонский микрорайон Корабел, в области восстановления электроснабжения ожидается за 1-2 месяца, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Продолжаются работы по возобновлению поставок электричества. 80% оборудования сохранено. Сейчас вся надежда на благоприятные погодные условия и выносливость сотрудников, работающих без выходных. Мокрые трансформаторы и влажная почва - главное препятствие. Наихудшая ситуация в Никольском (село в Херсонском районе - УНИАН), но для наших людей нет ничего невозможного. Если нужно обследовать много километров кабелей - они справятся и с этим. Специалисты говорят о реальном сроке присоединения абонентов где-то в месяц, возможно, два. Подпитка абонентов Острова (микрорайон Херсона-УНИАН) - ориентировочно середина следующей недели. Надеемся на хорошую погоду", - сказал он.

Также, по словам Прокудина, ожидается, что с 26 июня начнут возвращать газоснабжение. Сейчас специалисты проводят все необходимые работы.

Ситуация на Херсонщине - что надо знать

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали предварительно заминированную Каховскую ГЭС, в результате чего были затоплены десятки населенных пунктов на юге Украины, есть жертвы и значительные разрушения. По состоянию на 17 июня было известно о 16 погибших и 31 человека, считающемся без вести пропавшим.

По состоянию на 18 июня в Херсонской области уровень воды составляет 0.68 м, подтопленными остаются 6 населенных пунктов. Спасатели продолжают выкачивать воду из домов и подвалов, подвозить воду, продукты и предметы первой необходимости.

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