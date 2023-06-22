Враг пытается выслеживать волонтеров и атаковать.

После подрыва дамбы Каховской ГЭС десятки населенных пунктов были затоплены и остались без доступа к пригодной для использования питьевой воде. Прифронтовые населенные пункты враг продолжает интенсивно обстреливать, но это не останавливает волонтеров, которые подвозят в пострадавший регион такую необходимую воду и продукты, говорится в сюжете "Радио Свобода".

Один из этих смелых людей – дальнобойщик Сергей, в шутку называющий свой грузовик "Драконом".

"С одной стороны вроде как и милый, а с другой – если захочет, то будет свирепым", – говорит Сергей о своем транспорте, который теперь помогает выжить жителям населенных пунктов, которые более полугода живут без электричества, а теперь остались и без воды.

Говоря о том, почему решился взять на себя столь опасную миссию, Сергей говорит, что "полезным хочется быть хоть в чем-то".

"Мы помогает людям не только в плане продовольствия, поддерживаем морально. Они понимают, что они не забыты. Наша работа не остается незамеченной. Нам не надо медалей, нам хватит "спасибо" и пирожка. Силы и на завтра, и на послезавтра, и вообще есть. Каску и вперед!", – отмечает дальнобойщик.

Волонтеры говорят, что передвигаться в прифронтовых населенных пунктах нужно очень быстро - они хорошо просматриваются.

"Разгрузимся и выезжаем к ним. И чем быстрее – тем лучше. Пока эти нехорошие россияне не придумали, как нас вычислить", – отмечает Сергей.

Местные жители добавляют – накануне приезда волонтеров враг запускал по региону дрону, и население, ожидающее гуманитарную помощь, было вынуждено прятаться.

Ситуация в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС

В зоне возможного подтопления после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС оказались десятки населенных пунктов. К этому времени из большинства населенных пунктов вода ушла. На Херсонщине к утру 22 июня все еще подтоплены 3 населенных пункта (214 домов) на правом берегу и 17 населенных пунктов на оккупированному левом берегу.

После подрыва дамбы множество населенных пунктов осталось без доступа к воде и ситуация будет критической еще долгое время. В Херсонской ОВА прогнозировали, что в Херсоне (микрорайон "Остров") подадут техническую воду через систему водоснабжения, а после и питьевую, уже на этой неделе. Но в северной части области сроки восстановления водоснабжения пока даже не прогнозируют.

Известно, что около 80% энергетического обородувания после потопа уцелело. В ОВА говорят, что с середины следующей недели начнут подсоединять к сети херсонский микрорайон Корабел. Восстановление электроснабжения в области ожидается через 1-2 месяца.

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