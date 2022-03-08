Венгрия передала в Украину медицинское оборудование, продукты питания, средства гигиены и тому подобное.

Венгрия передала в Украину 10 грузовиков гуманитарной помощи на общую сумму 2 млрд форинтов.

Об этом сообщил председатель Закарпатской областной администрации Виктор Микита.

"Государственный секретарь Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Томаш Варга, Генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бочкаи и руководитель Венгерской экуменической службы Ласло Легел передали 10 грузовиков гуманитарной помощи для поддержки регионов, в которых сейчас очень тяжелая ситуация", - рассказал Микита.

Венгрия передала в Украину медицинское оборудование, продукты питания, средства гигиены и т.п. на общую сумму 2 млрд форинтов.

По словам главы Закарпатья, сейчас проводят учет груза, после чего сразу транспортируют в "горячие" точки, чтобы помощь как можно быстрее дошла до людей.

"24/7, непрерывно выполняем задачи Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Владимира Зеленского. Спасибо нашим венгерским партнерам за помощь и поддержку!", - подчеркнул Виктор Микита.