В акции приняли участие сотни велосипедистов / фото УНИАН, Александр Синица
Сегодня, 12 сентября, в Киеве состоялся традиционный велодень.
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В этом году мероприятие было ограничено из-за карантина, поэтому его участники не стали устраивать традиционный парад городом.
Вместо этого велосипедисты приняли участие во всеукраинской акции ВелоТетрисЧелендж - участники акции легли на безопасной дистанции на Софийской площади, велосипеды положили над собой и сделали общее фото.
Как сообщают организаторы, формат флешмоба позволил безопасно разместить тысячу велосипедистов на Софийской площади.
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