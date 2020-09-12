Сегодня в столице состоялся традиционный велодень.

Сегодня, 12 сентября, в Киеве состоялся традиционный велодень.

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В этом году мероприятие было ограничено из-за карантина, поэтому его участники не стали устраивать традиционный парад городом.

Вместо этого велосипедисты приняли участие во всеукраинской акции ВелоТетрисЧелендж - участники акции легли на безопасной дистанции на Софийской площади, велосипеды положили над собой и сделали общее фото.

Как сообщают организаторы, формат флешмоба позволил безопасно разместить тысячу велосипедистов на Софийской площади.

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Автор: Екатерина Лиманская