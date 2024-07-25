Женщина говорит, что мать не говорила ей об угрозах.

Перед своей смертью языковед, политик Ирина Фарион не говорила о каких-то странных вещах или угрозах, но произошли определенные символические события.

Об этом в интервью корреспонденту ТСН рассказала ее дочь София. По ее словам, перед убийством они в основном обсуждали предстоящий отдых на море. "Не было ощущения, что это последние разговоры", - отметила дочь.

Также женщина вспомнила, как две недели назад вместе с дочерью провожала на фронт своего мужа. "Мы его отвезли с Евой. Падал сильный дождь. Мы пришли в дом и под беседкой у нас котик мяукает. И мы его забрали себе. И я считаю, что это тоже определенный знак. Потому что она очень любила животных и этот котик Рудик, как мы его назвали, это определенный символизм", - рассказала София.

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По ее словам, о каких-то странных вещах, угрозах мама не говорила, однако последние две недели постоянно писала: "Где ты? Ты дома? Все хорошо? Позакрывай окна". "Возможно, у нее было предчувствие какое-то, но она мне этого не говорила", - отметила София.

В последнем сообщении к матери женщина написала, что заказала помещение для празднования дня рождения сына. Фарион ответила, что она молодец и, мол, пойдем праздновать. А позже она сообщила, что вызвала такси. "Это было в 19:17. И все", - сказала София.

Также она отметила, что на рабочем столе Фарион всегда было много различных научных документов, с которыми она работала, но теперь их нет. "Такого никогда не было. Возможно, знаете, у человека есть какое-то ощущение. А у меня было ощущение - я эту неделю просто не могла нормально спать, была постоянная тревога. Но я бы никогда не подумала, что днем летом, когда есть люди, можно такое сделать", - отметила София.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове мужчина выстрелил в голову профессора "Львовской политехники" Ирины Фарион. Ее госпитализировали в очень тяжелом состоянии, той же ночью женщина умерла.

Сегодня Министерство внутренних дел сообщило о задержании 18-летнего подозреваемого. Парень жил в Днепре, к нападению он готовился минимум два месяца.

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