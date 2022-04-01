Приобретенный бронежилет Варвара лично подарила защитнику Украины.

В центре Кропивницкого семилетняя школьница Варвара Хлевицкая продавала тюльпаны, чтобы купить бронежилет для украинских защитников.

Об этом сообщает "Сегодня".

Изначально девочка собирала деньги на новый телефон, откладывая их в копилку. Когда решила купить за них защиту для военных, оказалось, что денег не хватает. Поэтому собирала их с помощью цветов.

"Я хочу сама помочь солдатам", - сказала Варвара.

У маленькой волонтерки, которая в центре города продавала цветы, стояла табличка с надписью: "Купи цветок, а я куплю броник". Стоимость тюльпанов не была фиксированной - платили от 10 до 200 гривень.

"Когда она по телевизору увидела "помогите армии", то начала думать, чем она может помочь", - сказала мама Варвары Марина Хлевицкая.

Цветы девочке бесплатно дали местные цветочники, а табличку рисовала с мамой. За несколько часов Варвара выторговала 4 тысячи гривень. К ним приложила еще полторы из собственной копилки.

"Я собирала себе на новый айфон и решила отдать солдатам", - сказала девочка.

На собранные деньги волонтеры приобрели бронежилет. Его Варвара лично подарила защитнику. А один из местных магазинов подарил ей новый телефон.

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