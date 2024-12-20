Писать книгу экс-командующий ВСУ начал еще весной 2023 года, когда должен был готовить летнее контрнаступление.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный написал книгу "Моя война", которая является "собственным рассказом о себе, о моих мыслях и жизненных решениях". Об этом он сообщил в Телеграм.

"Моя война" - это первая книга из трилогии, над которой я начал работать еще в марте 2023 года. Это книга-рассказ для молодежи, которой я хочу донести важную истину: в жизни возможно все, если ты очень этого хочешь. Мечтайте и идите к своей мечте!" - отметил экс-командующий ВСУ.

По словам Залужного, эта книга "о моей войне". В ней отставной генерал рассказывает о войне с собственными страхами, с людьми, которые препятствуют достигать цели, а также о войне с обстоятельствами.

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Экс-командующий ВСУ также добавил, что "Моя война" - это лишь первая книга из целой трилогии, которую он запланировал к написанию.

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Как писал УНИАН, в конце 2023 года стало известно, что Валерий Залужный, который в то время еще был действующим главнокомандующим ВСУ, защитил докторскую диссертацию по философии. Содержание и даже тема диссертации были засекречены, как составляющие государственную тайну в сфере обороны. Однако, по ключевым словам известно, что работа связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями.

Также мы рассказывали, что сразу после увольнения с должности главкома, что произошло в феврале этого года, Валерий Залужный прошел военно-врачебную комиссию, и та признала его непригодным к службе. На этом основании один из самых опытных генералов Украины уволился из армии в разгар полномасштабной войны и ушел на дипломатическую службу.

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