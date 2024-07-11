Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом его деятельности на новой должности.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал первое заявление в качестве посла Украины в Великобритании. По его словам, победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом его деятельности и деятельности посольства.

"Продолжаю служить Украине. Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – написал он в Facebook.

Залужный опубликовал фото, где показано вручение копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, руководительнице структурного подразделения по вопросам протокола Форин Офиса Виктории Басби.

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"Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности Посольства", – подчеркнул он.

Залужный стал послом в Британии

Как сообщал УНИАН, в феврале 2024 года Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Эту должность он занимал с 2021 года.

Зеленский заявил, что смена главнокомандующего ВСУ связана с перезагрузкой военного командования. Глава Украины подчеркнул, что украинцы должны быть быстрее, упускать имеющуюся бюрократию, поскольку "у нас нет другого шанса".

Позже стало известно, что Валерий Залужный стал послом Украины в Великобритании. 9 мая президент Зеленский подписал соответствующий указ. Британский посол в Киеве Мартин Харрис поздравил Залужного с назначением и отметил, что с нетерпением ждет совместной работы по укреплению нерушимого альянса между Украиной и Великобританией.

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