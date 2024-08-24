Валерий Дубиль: Ко Дню Независимости передали большую партию помощи военным и медикам на Донбасс

Ко Дню Государственного флага и Дню Независимости Украины Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" с партнерами осуществил масштабную гуманитарную миссию на Восток. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

"Вместе с большой командой волонтеров и партнеров мы посетили Днепр, Петропавловку, Краматорск, Покровск. Благодаря поддержке компании "Эпицентр" и семьи Герег два аппарата для проведения экстренной сердечно-легочной реанимации Easy Pulse Schiller (Швейцария) передали в стабилизационные пункты на покровское направление. Это критическое оборудование будет спасать ребят из 54-й отдельной механизированной бригады и 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Важность этих аппаратов на этапе стабилизации, думаю, понимают все, ведь от того, насколько быстро и эффективно оказана первая помощь, в буквальном смысле зависит жизнь раненого. Благодаря нашему сотрудничеству с "Эпицентром" десятки таких аппаратов работают и спасают жизни наших раненых вдоль всей линии фронта. Я низко кланяюсь и с большим уважением благодарю семью Александра и Галины Герег за их чрезвычайно большую помощь Украине, и их вклад в спасение жизней и приближение нашей победы", - отметил Валерий Дубиль.

Военным, которые несут службу в Донецкой области, фонд "Надежда", при непосредственной поддержке соучредителей фонда Ивана и Ильи Дубиля, передал оборудование, необходимое для выполнения боевых задач. Мавики, старлинки, мощные зарядные станции получили военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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Также команда фонда "Надежда" вместе с партнерами - Благотворительным фондом Дениса Парамонова, Revival Foundation и Geri Care, доставила помощь больницам Днепропетровской области. Медицинские грузы получили Новомосковская центральная городская больница, Васильковская ЦПСМП, Васильковская районная больница и Петропавловская центральная городская больница.

"Сегодня мы отмечаем День Независимости Украины, отдавая должное тем, кто стоит на страже нашей свободы, независимости и безопасности, кто бесстрашно защищает Украину, кто возвращает каждый сантиметр земли, оплачивая его потом и кровью. Мужество, отвага и верность нации наших защитников, медиков, волонтеров ежедневно вдохновляют нас не сдаваться, идти вперед и побеждать. Спасибо, что держите Украину на своих плечах! А мы помогали, помогаем и будем помогать - столько, сколько это будет необходимо. Продолжаем нашу миссию - спасать жизни!" - резюмировал Валерий Дубиль.