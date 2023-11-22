Прокурор заявил на заседании, что у Щиголя обнаружили 1,2 миллиона долларов и еще 6,9 биткоина на криптокошельке.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 50 миллионов гривень бывшему председателю Госспецсвязи Юрию щеголю, которого подозревают в завладении 62 миллионами гривень на закупке программного обеспечения, сообщили в НАБУ.

Прокурор заявил на заседании, что у Щиголя обнаружили 1,2 миллиона долларов и еще 6,9 биткоина (эквивалент 270 тысяч долларов) на криптогаманке. А также нашли во время обысков 72 тысячи долларов и 82 тысячи евро наличными, передает Центр противодействия коррупции.

Подозрение бывшему главе Госспецсвязи Щеголю

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ сообщили руководителям Госспецсвязи о подозрении в завладении государственными средствами. В рамках досудебного расследования было установлено, что должностные лица Госспецсвязи, злоупотребляя служебным положением и действуя в составе организованной группы, завладели бюджетными средствами в особо крупном размере на общую сумму более 62 млн грн.

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Кроме этого, Кабинет министров 20 ноября уволил с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя. Также с должности заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации был уволен Виктор Жора.

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