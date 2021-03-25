По словам специалистов, женщина умерла в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Момент смерти женщины-военнослужащей под Одессой зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео опубликовал Telegram-канал "Х*евая Одесса".

На видео видно, как женщина разговаривает с несколькими людьми, затем делает несколько шагов и падает лицом вниз.

Видео не рекомендуется к просмотру лицам не достигших 18 лет

Случай смерти женщины-военнослужащей через несколько дней после прививки от COVID-19 будет расследован согласно протоколам Министерства здравоохранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко сообщил во время брифинга.

"Случай смерти в Одесской области будет расследован согласно протоколам Минздрава. Расследование серьезных случаев неблагоприятных событий после иммунизации проводится региональной группой по оперативному реагированию, созданных в каждом административном подразделении по охране здоровья в регионах", - сказал он.

По словам Иващенко, в состав комиссий входят эксперты по вопросам эпидемиологии, инфекционисты, аллергологи, неврологи, анестезиологи, педиатры, терапевты и судмедэксперты.

"По результатам расследования региональная группа по оперативному реагированию устанавливает, есть ли причинно-следственная связь между летальным исходом и проведенной прививкой. Только после официальных результатов расследования этого инцидента можно будет говорить предметно", - подчеркнул Иващенко.

Что известно о смерти военной под Одессой

23 марта в пригороде Одессы, в поселке Черноморское Лиманского района, умерла женщина-военнослужащая, сделавшая на днях прививку от COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, примерно в 17:20 военнослужащий потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи.

Женщина была вакцинирована 21 марта вместе с личным составом воинской части. В тот день прививки получили 120 человек, иммунизацию проводила одна и та же бригада. По состоянию на вечер 23 марта, все эти люди чувствовали себя хорошо.

По словам специалистов, женщина умерла в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Леся Лещенко