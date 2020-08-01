"Вагнеровцы" в Беларуси: боевики не собирались лететь в Турцию, а билеты - для алиби (видео)

Показания задержанных по цели пребывания в Беларуси были непоследовательными и противоречивыми.

Белорусские следователи, ведущие дело по задержанным наемникам российской «ЧВК Вагнера», считают, что их билеты на самолет в Турцию были «алиби» на случай разоблачения.

Мужчин, среди которых граждане Украины, подозревают в подготовке провокаций во время выборов президента Беларуси, заявил руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов в интервью ОНТ.

По мнению следствия, билеты «вагнеровцев» на рейс в Стамбул 25 июля приобрели, чтоб создать алиби, а на самом деле боевики не планировали никуда лететь.

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По мнению следствия, билеты «вагнеровцев» на рейс в Стамбул 25 июля приобрели, чтоб создать алиби, а на самом деле боевики не планировали никуда лететь.

В частности, по показаниям водителя, который должен был доставить мужчин в аэропорт, за час до вылета он получил указание отвезти их в гостиницу. В Национальном аэропорту «Минск» позже заявили, что на борт в Стамбул не явились 33 пассажира.

«Группа была организованной и управлялась по военным стандартам. В мессенджере WhatsApp была создана группа "1.ру" с обозначенной целью — для управления личным составом», — заявил старший следователь Агафонов.

По его словам, показания задержанных о цели пребывания в Беларуси были непоследовательными и противоречивыми.

11 задержанных считали, что летят в Венесуэлу, 15 — в Турцию, двое — на Кубу, один — в Сирию. Еще один вообще не знал, куда летит, трое отказались давать показания.

«Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно осуществить перелет в страны на разных континентах», — отметил следователь.

Как сообщал ранее УНИАН, в Беларуси под Минском задержали наемников российской «ПГК Вагнера». Местные СМИ ранее сообщали, что задержана группа «боевиков иностранной частной военной компании», которая приехала для «дестабилизации ситуации в стране» во время выборов президента.

Боевики проживали в 1,5 км от резиденции Александра Лукашенко. Задержанных обвиняют в подготовке терактов. Разыскивают еще 200 боевиков. Беларусь обратилась к Украине с просьбой проверить причастность задержанных боевиков из «ПГК Вагнера» к совершению преступлений в Украине. Российская «Новая газета» подтвердила лица 15 боевиков.

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