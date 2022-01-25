Помощь правоохранителям будет добровольной, желающие пройдут обучение.

В Житомире родительские группы хотят приобщить к совместной с правоохранителями проверке сообщений о минировании школ и детских садов.

Об этом во время брифинга заявил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

"Мы будем собирать руководителей всех заведений и разъяснять им порядок реагирования в тех или иных ситуациях в случае поступления сообщения о минировании. В каждом заведении – это касается школ, садиков и больниц, поликлиник – будут созданы группы людей. Для них совместно с областным управлением полиции проведут обучение, которое начнется 26 января. Будет четкий алгоритм действий в случае поступления сообщения. Подобного опыта по созданию групп, которые помогают проверять сообщения о наличии взрывчатки, в Украине нет", - сказал Сухомлин.

Кроме этого, специальные отряды в составе родителей и правоохранителей будут помогать эвакуировать детей из учебных заведений.

Читайте такжеБольшинство псевдосообщений о минировании в Украине поступают из РФ - МВДВ Житомире в родительских чатах просят с пониманием отнестись к ситуации с так называемыми "минированиями" учебных заведений и приобщаться к спецотрядам.

В комментарии корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко уточнила, что помощь правоохранителям будет исключительно добровольной.

"В первую очередь – это будет добровольная помощь. За каждым объектом закреплены правоохранители. В случае поступления сообщения о минировании учебных заведений будут работать группы полицейских с родителями, которые будут проверять заведения. В случае обнаружения подозрительных предметов, вещей, коробок проинформируют специальное подразделение, которое приедет для проверки", - отметила Ващенко.

С начала января в Житомире правоохранители несколько раз получали сообщения о минировании школ, детсадов, больниц, торгово-развлекательных центров и аэропорта.

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