С родителями подростка проведут работу.

В Запорожье 17-летний подросток надел форму полицейского, чтобы "навести порядок в городе".

Читайте такжеВ Киеве составили протокол на подростка, который "зиганул" на акции 9 маяОб этом сообщают в МВД.

В полицию поступил вызов о конфликте с полицейским.

На месте происшествия патрульные обнаружили подростка в полицейской униформе.

"Его зовут Максим и ему всего 17 лет. Несмотря на свой возраст, юный "страж порядка" интересуется законами и часто сообщает о выявленных правонарушениях в полицию. Он ответственен и хочет жить в безопасном пространстве. Но решил пойти дальше и надел форму полицейского, чтобы помочь навести порядок в родном городе", - говорится в сообщении.

У парня забрали форму, с его родителями проведут работу.

"Если парень не изменит своего желания быть блюстителем порядка в будущем, то будем ждать его в рядах Национальной полиции Украины. А пока - наладим с ним постоянное общение и будем направлять его в стремлении к знаниям", - отметили в МВД.

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Автор: Людмила Жерновская