Ира Химич была одной из двух украинских пациенток с диагностированной прогерией.

В Виннице умерла 11-летняя Ира Химич, которая страдала от синдрома Гетчинсона-Гилфорда (прогерии). Девочка была талантливой художницей, ее работы выставлялись в Киеве.

О смерти Иры сообщила в Facebook мать девочки Диана Химич.

«Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердечко. Прости, солнышко, что не смогла на этот раз тебя спасти», - написала она.

Ира была одной из двух украинских пациенток с диагностированной прогерией. Одним из симптомов являются изменения кожи, которые обусловлены преждевременным старением организма, поэтому девочка внешне не была похожа на своих сверстников.

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Несмотря на болезнь, Ира была активным и творчески одаренным ребенком, писала картины. В 2019 году в Киеве при поддержке благотворителей состоялась выставка-аукцион ее работ. Она также делала чокеры на заказ.

Синдром Гетчинсона-Гилфорда или прогерия – крайне редкое генетическое заболевание. На сегодня в мировой литературе описано всего около 350 подобных случаев, поэтому патология изучена плохо.

Клинически прогерия проявляется в виде симптомов преждевременного старения – деградации кожи и внутренних органов.

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Автор: Дмитрий Захаров