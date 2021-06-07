Мужчина заявил, что билеты слишком дорогие.

Мужчина доехал из Киева в Винницу на сцеплении между вагонами поезда.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Его заметили уже во время остановки и попросили сойти, но мужчина забрался на крышу поезда и начал убегать. На перрон вызвали полицейских и работников скорой.

Копы, железнодорожники и многочисленные пассажиры долго уговаривали мужчину спуститься на землю, чтобы поезд мог двинуться дальше.

Когда же нарушитель слез, то объяснил - ехал между вагонами, потому что билеты слишком дорогие. Теперь он должен выплатить штраф.

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Автор: Людмила Жерновская