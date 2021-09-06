В молитве приняли участие свыше 15 тысяч человек.

В понедельник, 6 сентября, в полдень в Умани в районе паломничества брацлавских хасидов состоялась молитва Тикун а-Клали.

В молитве приняли участие более 15 тысяч человек, сообщила Объединенная еврейская община Украины с места события.

Ранее сообщалось, что в молитве в Умани собирались принять участие большинство из более 28 тысяч паломников, которые находятся в городе.

Ко второй половине дня ожидается приезд еще около тысячи паломников, которые прибыли в Украину утром 6 сентября.

Паломники прибыли в город для празднования иудейского нового года (Рош га-Шана). Празднование продлится с 6 до 8 сентября.

Что такое Тикун а-Клали – справка

Тикун а-Клали (буквальный перевод – "всеобъемлющее исправление") – массовая молитва, во время которой зачитывают сборник из десяти псалмов царя Давида. Чтение псалмов служит тшувой (покаянием) за все грехи.

Сборник открыл миру рабби Нахман из Брацлава, к могиле которого в Умань ежегодно приезжают его последователи – брацлавские хасиды.

Автор: Екатерина Присяжнюк