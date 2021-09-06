Встреча состоялась после того, как мэр Умани приехала с инспекцией в район паломничества брацлавских хасидов.

Городской голова Умани Ирина Плетнева провела встречу с президентом Фонда имени Раби Нахмана Натаном Бен Нуном.

Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины.

Стороны обговорили вопросы, касающиеся организации наступающего празднования еврейского праздника Рош а-Шана 5782. Он начнется вечером в понедельник, 6 сентября.

Читайте такжеЕврейский Новый год 2021: история, традиции и поздравления с Рош а-ШанаУчастники уделили большое внимание проблеме накапливающегося мусора в зоне паломничества из-за празднования Рош а-Шана.

Стоит отметить, что именно Фонд имени Раби Нахмана отвечает за состояние могилы цадика рабби Нахмана и за самую большую синагогу в мире.

Встреча состоялась после того, как мэр Умани приехала с инспекцией в район паломничества брацлавских хасидов.

Напомним, что команда Объединённой еврейской общины Украины проводит мониторинг ситуации с паломничеством брацлавских хасидов в Умани на месте события.

Как ранее сообщалось, в Умань Черкасской области на празднование Рош а-Шана прибыли более 27,7 тыс. хасидов из 10-и стран мира.

Автор: Ольга Робейко