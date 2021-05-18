За первый год программы Владимира Зеленского «Большая стройка» отремонтировано 4 000 км дорог, что показало готовность Укравтодора выполнять большие объемы работ. Следующим шагом станет реализация мегапроектов, о чем в интервью журналу MINTRANS рассказал руководитель Департамента развития дорог Укравтодора Андрей Ивко.

«Таких объектов несколько. Во-первых, трасса М-30, которая соединяет западную и восточную Украину. Она проходит через девять областей: от Стрыя, по М-12, до Знаменки, и затем, по М-04, в сторону Луганской области. Общая протяженность М-30 составляет около 1 300 км. В предыдущие периоды обновлено 630 км дороги, в этом году предстоит восстановить еще 530 км», - говорит Ивко.

Следующим большим проектом «Большой стройки» станет маршрут Киев – Кишинев. Он предполагает не только ремонт всей дороги, но и строительство нового моста в Ямполе на границе с Молдовой.

Еще одна важная трасса – Н-31 Днепр-Решетиловка, которую строят с нуля. «Это важный маршрут, дорога первой категории, которая поможет сэкономить жителям юго-восточной части, направляющимся в Киев, более часа времени. Многое уже сделано в Полтавской и Днепропетровской областях, но и немало впереди», - комментирует Ивко.

Дороги восстанавливают по маршрутному принципу: начатое в прошлом году завершают в следующем. Каждая дорога должна быть доведена до конца. В приоритете – международные и национальные трассы, связывающие областные центры.

«Логика следующая: берем основные маршруты страны, учитываем интенсивность движения, социальный фактор и текущее состояние дороги… Далекого горизонта планирования пока нет, но основные маршруты и транспортные развязки сделаем до конца 2024 года», - пояснил глава департамента.

Напомним, ранее координатор «Большой стройки», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в 2021 году по инфраструктурной программе Владимира Зеленского будет отремонтировано и построено 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: Иван Бойко