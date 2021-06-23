В Украине создадут сеть доступной спортивной инфраструктуры, а также комплексные медицинские обследования для лиц старше 55 лет. Это предполагает новая президентская программа «Здоровая Украина», рассказал в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Самый ценный ресурс, который есть у каждого из нас, - это здоровье. До сегодня в Украине не было ни одной комплексной национальной программы, предусматривающей работу со всеми возрастными категориями с единственной целью - чтобы украинцы жили дольше и здоровее», - отметил он.

По словам Тимошенко, к разработке программы «Здоровая Украина», которую представил на форуме «Украина 30» президент Владимир Зеленский, привлекли ряд профильных министерств и десятки специалистов из разных областей.

В частности, в рамках программы внедрят новую концепцию интересных для детей уроков физкультуры, а также реформируют систему школьного питания. По всей стране будут популяризировать спортивные секции и кружки, разработают онлайн-приложения для занятий спортом и построят 873 «активных парков» и спортплощадок со свободным доступом для каждого.

Отдельное направление программы «Здоровая Украина» - развитие системы медицинской профилактики и помощи.

«Здоровье должно быть новым трендом в Украине. Иначе население будет продолжать уменьшаться. Потому что, к сожалению, по средней продолжительности жизни (72 года) Украина сегодня занимает 115-е место в мире», - говорит Тимошенко.

Поэтому для людей старше 55 лет введут бесплатное полное медицинское обследование каждые 2 года (для отдельных категорий - чаще). Параллельно в ходе президентской «Большой стройки» модернизируют приемные отделения в больницах по всей стране.

«В результате время оказания первой медицинской помощи занимает не несколько часов, а 20-30 минут. Ведь сама Конституция определяет, что человек, его жизнь и здоровье является высшей социальной ценностью», - добавил Тимошенко.

Одним из первых современных спортивных пространств станет урбан-парк на ВНДГ в Киеве. Ранее Кирилл Тимошенко, который координирует программу Владимира Зеленского «Большая стройка», поделился планом современного спортивного кластера, где будет скейт-парк, скалодром, площадки для футбола, баскетбола, йоги, тенниса и многое другое.

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Автор: Иван Бойко