В Украине запустят платформу MISTO, которая поможет цифровизировать города

Украинская платформа MISTO объявила об официальном запуске. Об этом рассказал Антон Максименко, СЕО MISTO, в материале для Forbes Ukraine.

Платформа помогает создавать безопасные и современные города, где жители всегда в центре внимания. MISTO объединяет инструменты для прозрачного управления, быстрого взаимодействия с жителями и принятия решений на основе данных в реальном времени. Благодаря этому горожане остаются на одной волне с их городами.

Что такое MISTO?

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MISTO - это решение, которое создано для удобства пользования городскими услугами и улучшения взаимодействия между городом и его жителями. Оно состоит из двух ключевых компонентов: цифровой платформы для городской власти и мобильного приложения для жителей и гостей города.

Основные функции платформы:

Мобильное приложение для горожан. Набор функций настраивается в соответствии с потребностями конкретного города. MISTO обеспечивает доступ к административным услугам, транспортным сервисам, картам Пунктов Несокрушимости, уведомлениям о тревогах, петициям, опросам и другой актуальной информации вашего города.

Аналитические дашборды. Данные в реальном времени, помогающие принимать эффективные решения и следить за развитием города.

"Мы создаем ResilienceTech платформу, которая помогает администрациям быть прозрачными, а жителям получать услуги быстро и удобно. Наше видение - города, которые активно используют данные для принятия решений, эффективного управления и улучшения качества жизни каждого горожанина", - комментирует Антон Максименко.

MISTO уже завоевало несколько международных наград: в частности две серебряные награды Titan Awards (одной из самых престижных международных премий в сфере технологических решений).

Сейчас MISTO готовится к выходу в первых партнерских городах. Заинтересованные общины могут посмотреть больше информации и присоединиться к платформе через официальный сайт.