Контрадмирал в 2014 году приказал подчиненным воинским подразделениям сложить оружие, не совершать сопротивления ВС РФ и перейти под командование оккупантов.

В Украине заочно будут судить бывшего командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дениса Березовского.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя, в порядке специального досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении экс-контрадмирала и командующего ВМС ВСУ.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) УК Украины.

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В прокуратуре напомнили, что указанный гражданин Украины в 1992 году присягнул на верность украинскому народу, взяв на себя обязанность оборонять и защищать Украину и начал военную службу в ВСУ.

1 марта 2014 года он был назначен командующим ВМС ВСУ.

"Согласно законодательству, указанная должность предполагает обязанность сдерживать, локализовать и нейтрализовать вооруженные конфликты, а при необходимости - оказать отпор вооруженной агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ. Однако обвиняемый, объединившись в преступную организацию с другими лицами, которые способствовали оккупации Россией полуострова Крым, решил встать на путь государственной измены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после назначения на указанную должность обвиняемый публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ.

В своей речи контрадмирал заявил, что отказывается выполнять любые решения, приказы и распоряжения украинской власти и обязался выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму.

Кроме того, он приказал подчиненным воинским подразделениям сложить оружие, не совершать сопротивления ВС РФ и перейти под командование оккупантов.

"Таким образом, своими действиями и решениями обвиняемый способствовал иностранному государству и его оккупационной администрации в проведении подрывной деятельности против Украины", - отметили в прокуратуре.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Денисе Березовском.

Как сообщал УНИАН, восьмерых бывших сотрудников Службы безопасности Украины, а ныне офицеров ФСБ РФ подозревают в совершении государственной измены.

Автор: Антонина Доломанжи