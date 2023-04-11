Предлагается, в частности установить, что справка об обстоятельствах травмы составляется, как правило, после проведения соответствующего расследования.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины относительно усовершенствования вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения (№9158).

За соответствующее решение проголосовали 311 народных депутатов. Законопроектом, в частности устанавливается, что начальник медицинской службы бригады обязан составлять справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

Справка об обстоятельствах травмы составляется, как правило, после проведения соответствующего расследования.

Видео дня

В то же время в случае если травма, ранение, контузия, увечье получены военнослужащим в результате боевых поражений или действий со стороны противника в районе ведения боевых действий, то соответствующее расследование не проводится. Справка о травме составляется в течение пяти дней на основании рапорта непосредственного командира и приказа командира воинской части о получении военнослужащим ранения. В этот же срок справка о травме направляется в военное учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Среди прочего, устанавливается, что в особый период медицинские и другие документы могут направляться в воинскую часть военным учреждением здравоохранения или территориальным центром комплектования и соцподдержки.

Военнослужащие, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии имеют право на отпуск для лечения в связи с болезнью или признаны непригодными к военной службе, могут направляться территориальным центром комплектования и соцподдержки по месту лечения к месту проведения отпуска или для оформления документов на увольнение.

Лечение военных

После лечения и реабилитация более 80% раненых украинских военнослужащих возвращаются в строй. Это указывает на высокое качество военной медицины.

Вас также могут заинтересовать новости: