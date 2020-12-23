С 15 ноября по 15 декабря Всеукраинская Сеть Добропорядочности и Комплаенса (UNIC) провела “Месяц Деловой Добропорядочности UNIC 2020” - уникальную акцию, собравшую ведущих специалистов в области комплаенса и борьбы с коррупцией из многих стран мира.

17 онлайн мероприятий, более 60-ти украинских и международных спикеров и более 5000 слушателей - такие цифры свидетельствуют о возрастающем интересе украинского бизнес-сообщества к вопросам комплаенса, как одного из золотых всемирных антикоррупционных стандартов ведения добропорядочного бизнеса. В настоящее время украинский бизнес начинает осознавать, что добропорядочность и корпоративный комплаенс являются залогом высокого уровня деловой репутации, этики и корпоративной культуры; гарантией прозрачности, безопасности, ответственности; эффективным инструментом борьбы с коррупцией, достойного отношения к сотрудникам, которым гарантируются равные возможности и права.

В мероприятиях “Месяца Деловой Добропорядочности UNIC 2020” принимали участие представители крупнейших международных институций, стимулирующих реформы в Украине: МВФ, ЕБРР, ОЭСР, UNGlobal Compact Network Ukraine и другие. Представители государственных органов, целью которых является борьба с коррупцией и экономическое развитие, в частности: НАПК, Команды поддержки реформ Минэкономики, руководства Государственной налоговой службы Украины. Комплаенс-специалисты государственных предприятий: Укрэнерго, Укрзализныця, Энергоатом, Оператор газотранспортной системы Украины. Представители международного и украинского бизнеса, в том числе: Киевстар, Carlsberg Украина, Sanofi Aventis, Metro Cash & Carry, Kinstellar, Mirta, KPMG в Украине, Arzinger, Dentons Europe, COSA, Comfy, Новая почта и многие другие. С удовольствием отмечаем, что большинство этих компаний являются участниками и партнерами Всеукраинской Сети Добропорядочности и Комплаенса (UNIC).

Месяц Деловой Добропорядочности UNIC 2020 проходил при финансовой поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития, Антикоррупционной инициативы ЕС, а также при экспертной поддержке Антикоррупционной сети стран Восточной Европы и Центральной Азии ОЭСР, Совета Бизнес-омбудсмена Украины, TI Украина, UN Global Compact. Информационные партнёры: CSR Ukraine, Youcontrol.

Методологические вебинары, практические кейсы, мировые тенденции, бесценный опыт лучших мировых специалистов и дискуссии на темы, актуальные для бизнеса - почти все мероприятия Месяца были открытыми и сейчас доступны в записи на официальном youtube-канале UNIC: info unic - YouTube

Борьба с коррупцией (в том числе корпоративной), необходимые условия привлечения инвестиций для бизнеса, безопасность компаний от недобропорядочных действий со стороны сотрудников и поставщиков, эффективные кейсы по внедрению комплаенса, снижение бизнес-рисков, укрепление репутации и конкурентных позиций - вот всего лишь несколько тем, которые были затронуты в ходе Месяца.

“Месяц Деловой Добропорядочности от UNIC уже стал знаковым и ожидаемым событием в Украине. Он объединяет динамичную и современную деловую среду и активно меняет бизнес-имидж нашей страны. Завоёвывать репутацию надёжного и порядочного делового партнёра становится популярным и приходит на смену имиджу наглой и мошеннической компании из 90-х,” - Татьяна Короткая, Заместитель Бизнес-омбудсмена Украины.

“Уже более трёх лет UNIC является одним из основных центров притяжения для прозрачного и добропорядочного бизнеса в Украине, движущей силой, экспертным центром и платформой для внедрения, продвижения и распространения стандартов добропорядочности и корпоративного комплаенса. Традиционная Неделя Деловой Добропорядочности, переросшая в этом году в Месяц - это возможность поделиться лучшим опытом от ведущих специалистов, это событие, которое обязательно должно проходить в развитой стране,” - Антонина Прудко, Глава Секретариата UNIC.

С окончанием Месяца Деловой Добропорядочности UNIC 2020 не заканчивается образовательная деятельность Сети. За новыми событиями и инициативами можно следить на официальной странице Сети в Facebook: Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу | Facebook

Всеукраинская Сеть Добропорядочности и Комплаенса, а также все, кого она объединила вокруг общих ценностей, уверены: сквозь прозрачный бизнес будущее выглядит лучше.

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Автор: УНИАН