В Нацбанке открыт специальный счет для восстановления этих объектов.

В Украине получили повреждения или полностью разрушены 500 объектов культурного наследия.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во время информационного телемарафона.

"На сегодня 500 объектов культурного наследия Украины получили повреждения или были полностью разрушены, как, например, Мариупольский театр или музей в Сковородиновке, или музей в Ване", - рассказал он.

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По словам министра, у Нацбанка открыт счет для восстановления культурных объектов и в нем есть конкретные лоты, на какой объект собираются средства.

"Одним из первых донаторов был Святослав Вакарчук... Например, Святослав отдал средства на музей в Сковородиновке, который был целенаправленно разрушен ракетой с российского самолета", - отметил Ткаченко.

Как писал УНИАН, Министерство культуры и информационной политики постоянно фиксирует эпизоды повреждений и разрушений объектов культурного наследия и учреждений культуры.

По состоянию на середину июля было повреждено 128 объектов, имеющих официальный статус памятников; 147 культовых сооружений (50 из них состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или ценные исторические сооружения).

Кроме этого, повреждены 33 музея и заповедники, 59 культурных центров, театров и кинотеатров, 40 библиотек.

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