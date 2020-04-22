В Украине презентовали цифровые паспорта, которыми можно пользоваться через смартфон

На портале «Дія» уже сегодня можно получить 27 публичных услуг.

В Украине презентовали цифровой ID-паспорт, биометрический заграничный паспорт гражданина Украины и электронный студенческий билет в мобильном приложении «Дія».

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Как передает корреспондент УНИАН, онлайн-презентация состоялась в формате видеоконференции с участием президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Миграционной службы Максима Соколюка.

«Сегодня у нас необычная презентация продуктов, которые мы разработали, она происходит онлайн: это реакция на те вызовы, которые уже происходят. С другой стороны, мы показываем, как мы можем трансформироваться и как могут президент, премьер, министры очень гибко принимать решения - в современных условиях представить продукты», - заявил Федоров.

«Сегодня мы представляем электронные паспорта - как зарубежные, так и паспорта граждан Украины, электронные студенческие, мы представляем портал «Дія», где уже сегодня можно получать 27 услуг, возможность зарегистрировать бизнес в Украине быстрее всех в мире и еще будут дополнительные функции», - добавил глава Минцифры.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ портал государственных услуг «Дія».

На портале «Дія» можно будет получить 27 публичных услуг онлайн, в частности открыть ФЛП, внести изменения в него или закрыть; оформить справку о несудимости; помощь при рождении ребенка; ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет; подать иск в суд; получить услуги, связанные с документами водителя; оформить ряд лицензий, разрешений; получить выписки из реестров или получить другие государственные услуги.

Кроме открытия ФЛП, внесение изменений в него и закрытия, все остальные услуги пока будут предоставляться исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов.

3 апреля Минцифры начало бета-тестирование цифровых биометрических загранпаспортов и внутренних ID-карт в приложении «Дія». 15 апреля Кабинет министров принял решение о реализации экспериментального проекта электронной версии внутреннего и загранпаспорта в приложении «Дія».