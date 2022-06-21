Сейчас приложение работает в тестовом режиме.

Сайт по поиску работы Jooble, что работает в 69 странах мира, запустил мобильное приложение Jooble Job Search для поиска работы в разных странах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что приложение будет работать сразу во всех 69 странах и позволять пользователю находить работу среди всех вакансий из более чем 140 тысяч ресурсов. В то же время пользователь может осуществлять поиск одновременно по нескольким специальностям, регионам, а также искать предложения работы для удаленного трудоустройства.

В настоящее время приложение работает в тестовом режиме. В нем можно настроить оповещения и ежедневно получать обновления с новыми карьерными возможностями. Jooble Job Search позволит не только просматривать вакансии, а откликаться на них прямо из приложения. Если пользователь желает откликнуться на объявление через другое устройство, то поможет функция пересылки вакансии в мессенджеры.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного центра занятости, сейчас 262 тысячи украинцев получают пособие по безработице. С начала войны через центры занятости трудоустроились почти 70 тысяч граждан.