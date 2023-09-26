ГМСУ взялась за одну из популярных схем получения украинского гражданства.

В Украине начнут проверять браки на предмет фиктивности. Соответствующий механизм сейчас разрабатывают в Государственной миграционной службе.

Как объяснила глава ГМСУ Наталья Науменко в интервью изданию "Цензор.нет", это поможет избежать схем по получению иностранцами вида на жительство на основании брака. Она отметила, что ГМСУ уже известно о таких случаях, и служба борется с подобными схемами.

"Мы постоянно работаем с Минюстом, доказываем им, что нужно более жестко подходить к бракам иностранцев. Однако их позиция такова, что речь идет о правах человека, и если даже разница в возрасте в 40 лет, это же любовь, поэтому менять они ничего не планируют", – подчеркнула она.

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Поэтому сотрудники ГМСУ, опираясь на опыт других стран Европы, разработали законопроект, который Верховная Рада приняла этим летом.

"Мы сделали предохранители для так называемого "фиктивного брака", и мы разрабатываем сейчас процедуры проверки. Какова наша философия? Ты заключил брак – ты имеешь на это право. Но это еще не основание получить вид на жительство в Украине", – объяснила глава ГМСУ.

Для получения вида на жительство иностранец должен также пройти собеседования с миграционной службой и доказать, что у него с женой долгая история отношений, и он планирует долго жить в браке. Науменко подчеркнула, что необходимы четкие и понятные процедуры, чтобы избежать манипуляций и злоупотреблений любой из сторон.

Иностранцы в Украине: правительство расширило круг лиц, которые могут получить разрешение на иммиграцию

В конце августа 2023 года Кабинет министров Украины расширил перечень иностранцев и лиц без гражданства, которые имеют право иммигрировать в Украину.

Так, иностранцы и лица без гражданства, которые прослужили в Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии Украины три года и более, будут иметь право на долгосрочное пребывание или проживание в Украине.

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