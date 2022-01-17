В то же время в соответствующем законопроекте правительство предлагает упростить процедуру предоставления разрешения на иммиграцию иностранным ИТ-специалистам.

Кабмин предлагает Верховной Раде принять закон об ограничительных мерах в отношении иностранцев, заключивших фиктивные браки с украинками.

Это предусмотрено законопроектом "О внесении изменений в Закон Украины "Об иммиграции" (№6516), зарегистрированным в парламенте Кабинетом министров.

Законопроектом предусмотрено регулирование вопроса отказа в предоставлении разрешения на иммиграцию лицам, которые намерены легализоваться на территории Украины на основании фиктивных браков.

В пояснительной записке к законопроекту есть данные мониторинга СБУ по миграционной ситуации за 2018-2020 годы. Выявлено, что все более распространенным становится способ легализации иностранцев посредством заключения браков.

"За последние два года в несколько раз увеличилось количество попыток переправки в Украину граждан Афганистана, Пакистана, Ирана, Ирака (стран происхождения нелегальных мигрантов) под предлогом объединения семьи в связи с женитьбой на гражданках Украины или иммигрантках, получивших право на постоянное проживание в Украине", - говорится в записке.

Законопроектом предусмотрено, что разрешение на иммиграцию не предоставляется даже при условии пребывания лица в браке с гражданином Украины, если за брак была заплачена материальная компенсация.

Также основанием для отказа в предоставлении разрешения на иммиграцию может служить ситуация, когда супруги не проживают совместно или не ведут совместное домашнее хозяйство; не встречались или не общались до заключения брака; не говорят на языке, понятном друг другу.

Кроме того, не будет предоставлено разрешение на иммиграцию, если один из супругов ранее уже состоял с гражданином Украины или иммигрантом в браке, который не был признан основанием для предоставления разрешения на иммиграцию.

Еще одним основанием для отказа может стать ситуация, когда один из супругов не владеет информацией о данных другого супруга личного характера (дата и место рождения, место жительства, образование, место работы, специальность, вероисповедание, наличие близких родственников, особенности быта и предпочтений).

Все это будет проверяться путем собеседования с иностранцем или лицом без гражданства, в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи. Также может проводиться опрос других лиц, если есть достаточно оснований полагать, что они обладают соответствующей необходимой информацией.

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Также в законопроекте говорится о лишении разрешения на иммиграцию, если будет обнаружено, что брак фиктивный.

Полномочия по осуществлению таких проверок предлагается предоставить Государственной миграционной службе.

Вместе с тем правительство предлагает упростить процедуру предоставления разрешения на иммиграцию иностранным высококвалифицированным ИТ-специалистам.

Как сообщал УНИАН, в Минюсте рассказали, сколько украинцев поженились и развелись в 2021 году.