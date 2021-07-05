В этот день вместе отмечают свой профессиональный праздник работники военного и гражданского флота.

Сегодня, 7 июля, отмечается общий праздник Военно-морских сил Украины, а также речного и морского флота. Работа моряков ответственна, трудна и невероятно важная для нашей страны. Флот защищает Украину на воде, а также отстаивает наши морские границы. В этот день все работники гражданского и военного флота принимают поздравления и благодарности.

История праздника

В начале 2000-ых годов гражданский флот и военные ВМС Украины отмечали свои праздники отдельно. 18 ноября 2008 Виктор Ющенко установил профессиональный день работников морского и речного флота и ВМС в первое воскресенье июля, а прошлые праздники были отменены.

В 2011 году Виктор Янукович назначил датой праздника последнее воскресенье июля. Но Петр Порошенко указом 2015 года вернул старую дату. В 2021 году День морского и речного флота Украины отмечается 7 июля.

Поздравления с Днем морского и речного флота Украины

Честь и слава морякам

В этот летний праздник.

Мира и здоровья вам,

Радости и счастья.

Мы желаем вам всегда,

Покорять глубины,

Пусть уходит вся беда

Вглубь морской пучины!

В День флота Украины

Поздравить есть причина

Отважных моряков и бравых речников.

Мы плавали и знаем,

В походах всё бывает,

И достаёт порою волна до облаков.

Пусть корабли стальные

Сквозь струи водяные

Легко проложат путь свой до дальних берегов.

Сегодня мужество и доблесть почитают,

День флота Украины ведь настал,

И в этот день тебе желаю,

Расправить для удачи паруса.

Успеха, жизни беззаботной,

Не прятаться от бед или проблем,

Чтоб было все всегда спокойно,

Чтоб интересным был любой твой день.

Флот Украины силён и отважен,

Боятся его все враги, как огня,

И в день этот яркий особенно важно

Прославить всех тех, кто сегодня в морях!

Пусть вас все шторма стороною обходят,

Лишь мягкие волны к успеху несут,

Плывите всегда за звездой путеводной,

Пусть к счастью она предоставит маршрут!

Поздравляю с Днем флота! Желаю крепкого здоровья, уверенных сил, верных целей, больших идей, бравой удачи, несомненных успехов, огромных достижений, великих побед и непобедимой храбрости сердца.

***

С Днем флота Украины поздравляю тебя! Желаю плыть по жизни легко и свободно, как по морским волнам, желаю успешных прорывов и громких побед. Пусть волнуется море, а не твоё сердце, пусть сдаётся враг, а не ты. И сколько бы лет не прошло, оставайся всегда здоров, крепок, отважен и непобедим.

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Автор: Екатерина Пулатова