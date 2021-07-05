Украинские пограничные корабли в порту Одессы / REUTERS

Сегодня, 7 июля, отмечается общий праздник Военно-морских сил Украины, а также речного и морского флота. Работа моряков ответственна, трудна и невероятно важная для нашей страны. Флот защищает Украину на воде, а также отстаивает наши морские границы. В этот день все работники гражданского и военного флота принимают поздравления и благодарности.

История праздника

В начале 2000-ых годов гражданский флот и военные ВМС Украины отмечали свои праздники отдельно. 18 ноября 2008 Виктор Ющенко установил профессиональный день работников морского и речного флота и ВМС в первое воскресенье июля, а прошлые праздники были отменены.

В 2011 году Виктор Янукович назначил датой праздника последнее воскресенье июля. Но Петр Порошенко указом 2015 года вернул старую дату. В 2021 году День морского и речного флота Украины отмечается 7 июля.

Поздравления с Днем морского и речного флота Украины

Честь и слава морякам

В этот летний праздник.

Мира и здоровья вам,

Радости и счастья.

Мы желаем вам всегда,

Покорять глубины,

Пусть уходит вся беда

Вглубь морской пучины!

Открытки с Днем Военно-Морских сил ВСУ / фото allkharkov.ua

В День флота Украины

Поздравить есть причина

Отважных моряков и бравых речников.

Мы плавали и знаем,

В походах всё бывает,

И достаёт порою волна до облаков.

Пусть корабли стальные

Сквозь струи водяные

Легко проложат путь свой до дальних берегов.

С Днем Военно-Морских сил ВСУ / meest-online.com

Сегодня мужество и доблесть почитают,

День флота Украины ведь настал,

И в этот день тебе желаю,

Расправить для удачи паруса.

Успеха, жизни беззаботной,

Не прятаться от бед или проблем,

Чтоб было все всегда спокойно,

Чтоб интересным был любой твой день.

Поздравления с Днем Военно-Морских сил ВСУ / skynews.club

Флот Украины силён и отважен,

Боятся его все враги, как огня,

И в день этот яркий особенно важно

Прославить всех тех, кто сегодня в морях!

Пусть вас все шторма стороною обходят,

Лишь мягкие волны к успеху несут,

Плывите всегда за звездой путеводной,

Пусть к счастью она предоставит маршрут!

Картинки с Днем Военно-Морских сил ВСУ / фото fordevind.com.ua

Поздравляю с Днем флота! Желаю крепкого здоровья, уверенных сил, верных целей, больших идей, бравой удачи, несомненных успехов, огромных достижений, великих побед и непобедимой храбрости сердца.

***

С Днем флота Украины поздравляю тебя! Желаю плыть по жизни легко и свободно, как по морским волнам, желаю успешных прорывов и громких побед. Пусть волнуется море, а не твоё сердце, пусть сдаётся враг, а не ты. И сколько бы лет не прошло, оставайся всегда здоров, крепок, отважен и непобедим.

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Автор: Екатерина Пулатова