Глава Минобороны заявил, что Украина станет и членом Европейского Союза, и членом НАТО.

Позиция Украины относительно членства в Североатлантическом альянсе (НАТО) остается неизменной. Такое заявление сделал министр обороны Рустем Умеров, комментируя заявление главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности такого развития событий.

"Вы слышали эти заявления последние 33 года. Надо привыкать к любым заявлениям. Наша позиция всегда неизменна. Мы хотим быть страной НАТО. Мы будем страной НАТО", – заявил глава Минобороны по итогам заседания в формате "Рамштайн", состоявшегося 12 февраля.

По словам Умерова, Украина также станет членом Европейского Союза. Он подчеркнул, что Украина держит "свою обороноспособность и мы способны это делать".

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"У нас свои приоритеты, любые выводы делаем вместе с нашим народом", – добавил министр.

Что предшествовало

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (формат "Рамштайн") новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Украина не должна надеяться, что по итогам мирных переговоров она сможет вернуть "границы 2014 года". Кроме того, по его словам, членство Украины в НАТО не является реалистичным.

"Погоня за этой иллюзорной целью только продолжит войну и повлечет больше страданий", – заявил он.

При этом глава Пентагона акцентировал, что США преданы идее суверенности Украины. Говоря о гарантиях безопасности, Хегсет также исключил возможность отправки в Украину американских войск.

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