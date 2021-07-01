Кроме вакцинации, сертификат будет подтверждать факт тестирования на COVID-19 или выздоровления от коронавируса.

В Украине официально ввели так называемые COVID-сертификаты, их можно получить в бумажной или цифровой форме.

Кабинет министров опубликовал соответствующее постановление на своем сайте.

Согласно документу, кроме вакцинации, сертификат будет подтверждать факт тестирования на COVID-19 или выздоровления от коронавируса.

COVID-сертификат будет отображаться в мобильном приложении "Дія", но можно будет получить бумажную форму, обратившись к семейному врачу. При этом оба документа имеют одинаковую юридическую силу.

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Украинский COVID-сертификат будет содержать в себе следующую информацию:

фамилия, имя владельца;

дата рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечная дата срока действия сертификата;

фотография владельца сертификата.

Каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

Сколько будет действовать COVID-сертификат

Сертификат, подтверждающий завершение курса вакцинации от коронавируса, будет действовать в течение 180 дней с момента введения последней дозы препарата.

Сертификат, подтверждающий выздоровление от коронавируса, будет действовать также 180 суток от даты забора материалов, давших положительный результат тестирования на COVID-19.

Сертификат с подтверждением негативного тестирования на коронавирус будет действовать 72 часы начиная от часа забора материалов.

Что этому предшествовало

В мае МИД Украины начал работу над заключением двусторонних соглашений о признании национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

Украина готова заключить такие соглашения со всеми заинтересованными странами до того момента, как на общеевропейском уровне появится единый механизм сертификатов вакцинации.

Первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

С 1 июля все 27 стран-членов Европейского Союза могут выдавать и использовать цифровые COVID-cертификаты для упрощения путешествий в период пандемии коронавируса.

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Автор: Олег Давыгора