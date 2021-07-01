В Украине официально ввели так называемые COVID-сертификаты, их можно получить в бумажной или цифровой форме.
Кабинет министров опубликовал соответствующее постановление на своем сайте.
Согласно документу, кроме вакцинации, сертификат будет подтверждать факт тестирования на COVID-19 или выздоровления от коронавируса.
COVID-сертификат будет отображаться в мобильном приложении "Дія", но можно будет получить бумажную форму, обратившись к семейному врачу. При этом оба документа имеют одинаковую юридическую силу.
Читайте такжеВ Украине запустили бета-тестирование COVID-сертификатов в "действии": как записатьсяКакую информацию будет содержать сертификат
Украинский COVID-сертификат будет содержать в себе следующую информацию:
- фамилия, имя владельца;
- дата рождения владельца;
- уникальный номер сертификата;
- конечная дата срока действия сертификата;
- фотография владельца сертификата.
Каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.
Читайте такжеПоездка в Европу: на что надо обратить внимание при получении COVID-сертификата
Сколько будет действовать COVID-сертификат
Сертификат, подтверждающий завершение курса вакцинации от коронавируса, будет действовать в течение 180 дней с момента введения последней дозы препарата.
Сертификат, подтверждающий выздоровление от коронавируса, будет действовать также 180 суток от даты забора материалов, давших положительный результат тестирования на COVID-19.
Сертификат с подтверждением негативного тестирования на коронавирус будет действовать 72 часы начиная от часа забора материалов.
Что этому предшествовало
В мае МИД Украины начал работу над заключением двусторонних соглашений о признании национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.
Украина готова заключить такие соглашения со всеми заинтересованными странами до того момента, как на общеевропейском уровне появится единый механизм сертификатов вакцинации.
Первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.
С 1 июля все 27 стран-членов Европейского Союза могут выдавать и использовать цифровые COVID-cертификаты для упрощения путешествий в период пандемии коронавируса.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram