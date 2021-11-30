Его предлагается отмечать во вторую субботу сентября.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об установлении Дня украинского борща.

Текст проекта постановления (№6361) на сайте парламента пока еще не обнародован.

Его авторами являются ряд народных депутатов от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности", групп "Партия "За майбутне" и "Довира", а также от внефракционных.

Ранее один из авторов законопроекта, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook отметил: "Подавляющее большинство украинского народа любит красный борщ и кушает его как на праздники, так и просто, когда есть возможность. Но ведь любовь - это и ответственность, правда? Поэтому в нашей ответственности доносить всему миру, что борщ - это наше, украинское. А также в наших правах официально утвердить борщ как визитку богатейшей украинской кухни".

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Так, отметил Юрчишин, он совместно с коллегами зарегистрировал соответствующий проект постановления относительно установления каждой второй субботы сентября Днем украинского борща.

"День украинского борща должен стать фантастическим праздником, когда украинцы бы устраивали фестивали нашей кухни, готовили блюдо дома и даже устраивали соревнования на самый вкусный борщ. Это - поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского. В конце концов, один из тех туристических магнитов, которые нам так необходимы", - подытожил депутат.

Борьба за борщ

В начале октября 2020 года Министерство культуры страны решило, что борщ следует внести в список нематериальных элементов украинского культурного наследия.

Киев добивается, чтобы международное сообщество признало Украину местом исторического происхождения борща, включив его в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Как писали ранее в Atlantic Council, эта кампания - очередной шаг в украинских усилиях дистанцироваться от России, чьи утверждения об истории, культуре, языке и даже кулинарии часто затмевают украинцев на мировой арене.

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Автор: Таня Поляковская